夜間料金が安いというイメージから安心して駐車したものの、朝に精算すると想定以上の料金になることがあります。これは表示の見落としや誤解によるものが多いです。どのような点に注意すればよいのかを解説します。 夜間料金は適用時間が限定されている 「夜間最大○円」と表示されていても、その適用時間は限られています。例えば20時から翌8時までといった設定が一般的で、この時間を過ぎると通常料金に切り替わ