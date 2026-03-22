土地や建物を持っていると、固定資産税がかかります。実家の土地と家を相続した場合、相続した方は実家の分の固定資産税を支払う義務を負います。固定資産税を支払わなければならないことを承知していたとしても、どのくらい税金がかかるのかが分からず、不安になるかもしれません。 そこで本記事では、「固定資産税はどのくらいかかるのか？」「住まない家を持ち続けるのは、税金の面で損なのか？」について解説します。実家