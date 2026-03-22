マギー・ギレンホール監督による新作『ザ・ブライド！』より、クリスチャン・ベールにフォーカスした特別映像が届けられた。ベールが演じるのは、誰からも愛されたことのない孤独な怪物フランケンシュタイン。自らこの役を強く望んでいたことも明かされており、作品への並々ならぬ思い入れが伝わる内容となっている。 『ザ・ブライド！』は、1930年代シカゴを舞台に、孤独な怪物フランケン