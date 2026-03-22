大ヒット海外ドラマ「ブレイキング・バッド」（2008-2013）の生みの親であるヴィンス・ギリガンが、企画の原点となった“わずか9語”のメモについて明かした。 「ブレイキング・バッド」は、余命わずかと宣告された化学教師のウォルター・ホワイト（ブライアン・クランストン）が、家族に財産を残すため、元教え子のジェシー・ピンクマン（アーロン・ポール）と麻薬精製に手を出し、裏社会でのし上がって