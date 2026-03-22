「2025 SBS演技大賞＜字幕版＞」 韓国で6年連続視聴率1位を叩き出し、ドラマ界を牽引し続けている韓国の地上波・SBS。昨年の大晦日に行われた恒例イベント「2025 SBS演技大賞」(3月29日(日)にKNTVにて字幕版が日本初放送)では、大賞を受賞したイ・ジェフンの主演作「復讐代行人3〜模範タクシー〜」チームの活躍が目立った一方で、壇上で"キスシーン"を再現し会場を沸かせた「ダイナマイト・キス」のチャン・ギヨン＆アン・ウ