現代はリアルもネットもなぜかみんな怒っている。反論すればさらにヒートアップし収拾がつかない事態に。いったいどうすれば。精神科医の和田秀樹さんは「イラっとしても、やり返せば損をする。身を守るための『スルーする技術』が重要だ」という――。（第2回／全3回）※本稿は、和田秀樹『感情にふりまわされない心の整理術』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■「感情」はあっていい、でも「感情的」にはならない