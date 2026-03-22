あさくまは、2026年3月期において売上高100億4500万円(前年比20.3%増)を計上し、28年ぶりに売上100億円を達成した。営業利益は5億1900万円(同188.9%増)、経常利益は5億2600万円(同185.1%増)と大幅な増益となり、営業利益率は5.2%(前年2.2%)に改善した。今後は、出店拡大と既存店強化を軸に、今後3年を視野に売上200億円体制の確立をめざす。〈コロナ禍には売上減、一時は50億円台に〉あさくまは2019年の上場後、新型コロナウイルス