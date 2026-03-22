メッツの千賀滉大投手が開幕５戦目となる３１日（日本時間４月１日）の敵地カージナルス戦に決まった。メンドサ監督が開幕ローテーションを発表したと２１日（同２２日）、ニューヨークの現地メディア「ＳＮＹ」が伝えた。メッツは開幕カードとなるパイレーツ戦で、２６日（同２７日）の開幕戦がＦ・ペラルタ。２８日（同２９日）がＤ・ピーターソン、２９日（同３０日）がＮ・マクリーン。開幕２カード目となるカージナルス戦