100均（100円ショップ）といえば、便利な商品をコスパ良くゲットできて、ありがたいですよね。雑貨や生活用品が注目されがちですが、実は、腸を整える最強食品も販売されているのです！そこで今回は、買い溜めして毎日食べたいくらいおすすめの「腸内の良い細菌が増え」「老廃物質が減る」腸活食品について、根拠に基づいて解説します。もちろん、100均なのでコスパも抜群ですよ！ ぜひ最後まで読んでみてくださいね。◆腸内の良い