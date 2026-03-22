今では必需品ともいえる手指消毒用のアルコールスプレー。インフルエンザやノロウイルスなどさまざまな感染症が流行する時期はもちろん、外出先での食事前などには季節を問わず、手指を消毒して感染症対策をしたいですよね。筆者も詰め替え用ボトルに入れたアルコールスプレーを常に持ち歩いているのですが、小さめのバッグの時にはどうしてもかさばってしまうのが気になっていました。そんな時にはまず100円ショップ。何か