春キャベツがおいしくなりだすこの季節。発売中の『クックパッド プラス2026年春号』から、春キャベツを使って簡単に作れる中華炒めの作り方をご紹介します。クックパッドを見て実際に料理を作ってみて、おいしかった感想などをユーザーがコメントできる機能に「つくれぽ」というものがあります。この「つくれぽ」が1000人以上から集まったレシピは「殿堂入りレシピ」とよばれていますが、この中華炒めは「つくれぽ」が1万件