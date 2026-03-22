茂木敏充外相茂木敏充外相は22日のフジテレビ番組で、イランで拘束されていた邦人2人のうち1人が解放されたと明らかにした。間もなく帰国すると言及した。外務省によると、解放されたのは昨年6月に拘束された邦人。茂木氏は「18日に拘束を解かれ、アゼルバイジャンから飛行機で日本に向かっている。もう1人も早期解放に向けて努力している」と話した。もう1人は1月20日に現地当局に拘束されたNHKのテヘラン支局長とみられてい