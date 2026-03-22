女優の加藤あい（43）が22日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「ゆるやかなフォルムと印象的なフロントデザインが特徴の、LOEWEの新作バッグ『Amazona 180』」と書き出した加藤。鮮やかな青が特徴のバッグを差し色にしたコーデをアップした。「開口部を開けた際に内側から現れる新しい『ダブルL』のロゴ。ロゴが美しく見えるよう細部まで設計された、アイコニックなディテールも印象的です」と紹介。「見