俳優・脚本家・映画監督として幅広く活躍する佐藤二朗が脚本・主演を務める映画『名無し』（5月22日公開）の強烈な世界観の一端を映し出すポスタービジュアルと場面写真が解禁された。【画像】“名無し”の世界が垣間見える場面写真本作は、触れたものを消し去る異能を持つ“名もなき怪物”の数奇な運命を描くサイコバイオレンス。過激なテーマと特殊な設定から一度はお蔵入り寸前となったオリジナル脚本が編集者の目に留まり