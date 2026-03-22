中東情勢の悪化を背景に高騰するガソリン価格、年々上がり続ける新車価格……車に関する諸費用は容赦なく家計を圧迫します。とはいえ、特に地方では車を手放せない人も多いはず。こうしたなか、近年「中古車」を選ぶ人が増えています。では、そんな中古車のなかでも特に人気があるのはどの車種なのでしょうか。⾞選びドットコム「中古車市場統計レポート（2026年1月版）」より、国産車のTOP5を抜粋して紹介します。2026年1月