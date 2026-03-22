アメリカンジムニー!?2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はガレージイルブースに展示されていた「ジムニー BRON55｣をご紹介します。コンパクトなボディでありながら、本格的なクロスカントリーモデルに肩を並べる走破性を誇るジムニーシリーズは