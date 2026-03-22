＜海南クラシック3日目◇21日◇ミッションヒルズリゾート海口（中国）◇ブラックストーンC＝6984ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーは第3ラウンドが終了した。日本勢は2人が決勝ラウンドに進出。桂川有人が5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、首位と5打差のトータル12アンダー・8位タイで最終日へ向かう。【写真】小祝さくらと結婚していたことが明らかに金子駆大は3バーディ・1ボギーの「70」と伸ばし、トータル7アン