＜フォーティネット・ファウンダーズカップ3日目◇21日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。日本勢15人のうち10人が決勝ラウンドに進出。17位から出た原英莉花は1イーグル・5バーディ・2ボギーの「67」と伸ばし、トータル9アンダー・5位タイでホールアウトした。〈写真〉原英莉花の最新スイング“浅い沈み込み”に進化！5番パー5でピンそばにつける2オン