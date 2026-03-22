KADOKAWAは、名作小説をコミカライズするシリーズ「KADOKAWA Masterpiece Comics」より、『阿Q正伝』(漫画：シイザクヤ、原作：魯迅)と『門』(漫画：鈴木夏菜、原作：夏目漱石)を2026年3月19日(木)に発売した。発売に寄せて、『阿Q正伝』に小説家・綿矢りさ氏から、『門』に文芸評論家・三宅香帆氏から推薦コメントが寄せられている。○『阿Q正伝』漫画：シイザクヤ／原作：魯迅『阿Q正伝』は、中国近代文学の父と呼ばれる魯迅の代