イスラエルメディアは21日、南部アラドでもイランによる弾道ミサイルの攻撃があり、少なくとも64人がけがをしたと報じました。ネタニヤフ首相は声明を出し、「我々の未来をかけた戦いにおいて、非常に厳しい夜になった」とした一方、「すべての前線で敵を打ち続ける決意を固めた」と、今後もイランなどへの攻撃を続ける考えを強調しました。一方、イランの国営メディアは21日、南部ブシェール州で港が攻撃を受け、旅客用と漁業用の