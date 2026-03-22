ホワイトハウスを出発する前に報道陣に声をかけるトランプ大統領＝20日/Celal Gunes/Anadolu/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は21日、イランは合意を望んでいるが、自身は望んでいないと述べた。目標は「予定より数週間早く」達成され、米国は「イランを地図上から消し去った」とも主張した。トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「イランの指導部は消え、海軍も空軍も壊滅した。防衛力は全くなくなり、彼
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