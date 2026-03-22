3月15日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第3戦「サファリ・ラリー・ケニア」の最終日、トヨタの日本人ドライバー勝田貴元が、悲願の初優勝。その裏側を密着取材のカメラが捉えた。【映像】想い込み上げた初めての景色（実際の様子）1992年の篠塚建次郎氏以来、日本人として34年ぶりとなる歴史的快挙は、過酷なサファリの大地を生き抜いた強さと、ライバルとの熱い友情、そして表彰台の頂点から見る「初めての景色」とと