竹書房は、『八月のタイムマシン』(原作：秋口ぎぐる・森川秀樹・グループSNE、漫画：青島かなえ)を、「竹コミ！」にて2026年3月19日(木)より連載開始した。＜あらすじ＞舞台は1990年代の地方都市。夏祭りの夜に、同級生で幼馴染の乾茜に告白し見事フラれた柏木蒼。一晩眠った翌朝、兄・柏木琉青からの電話で呼び出される。向かった先の喫茶店には、茜をはじめ幼馴染が勢揃いしていた。五十嵐桃花、富永一茶、小林みどり。いつもの