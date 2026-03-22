● セイコーウオッチのデザイナーが「既存の概念にとらわれないデザインの在り方と可能性」を腕時計を通じて提案する「power dsign project」。その4回目となる「こだわりすぎた腕時計展」が3月29日まで開催中だ。その展示作品と見どころを紹介しよう。会期：2026年3月29日まで開催中。時間は11時〜20時（会期中は無休、入場は19時45分まで）入場料：無料会場：東京都港区青山 LIGHT BOX STUDIO「こだわりすぎた腕時計展」の会場と