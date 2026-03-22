マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、テレビ改編期の宿命・最終回の特徴的な事例をピックアップする【最終回新時代】をお送りする。バラエティ番組の最終回といえば、過去の名シーンを振り返り、思い出に浸りながら幕を下ろすのが定石。しかしこの3月に放送された『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』(中京テレビ・日本テレビ系)と、『呼び出し先生タナカ