「AGA治療は一度始めたら一生やめられない？」この噂について22歳から69歳までのマイナビニュース会員410名に聞いたところ、実に6割以上の方が「信じない」と回答しました。回答者の声を見ると、「治療を続ければ完治するのでは」と噂を否定する方がいる一方、「一度中断し、再開したら再び毛が生え始めた」という実体験をもとに、やめたら元に戻ると考える方もいました。では実際のところ、この噂に科学的な根拠はあるのでしょう