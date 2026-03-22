タレントの重盛さと美さん（37）が2026年3月16日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のデニムサロペットコーデを披露した。「小学生みたいな日」重盛さんは、「小学生みたいな日」といい、ミニ丈のサロペット姿でアイスを食べる姿や椅子に座ってポーズをとったショットなど13枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ニット帽をかぶり、ボーダー柄の赤ニットカーディガンとミニ丈のデニムサロペットを着用。椅