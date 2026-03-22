シニア世代だけの問題ではない！体が硬くてバランスが悪い「子どもロコモ」 体が硬くてバランスが悪い人が急増中 ロコモ（ロコモティブシンドローム）は、足腰が衰えて、自分で移動する力が低下した状態です。要介護や寝たきり、認知症になる前に予防・改善したい、いわばシニア世代の問題でした。ところが、ここ十数年で「子どもロコモ」の問題が浮かび上がってきました。 ネット環境が整った時代に生まれて、スマホやタ