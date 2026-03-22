神功皇后の遠征を護った航海と商売・文学の神「住吉神」 住吉神 住吉の神かみは三柱で１つの神様をなしています。意外に思われるかもしれませんが、実は同様の神様はほかにもいます。次項で述べる宗像三女神もそうですし、海の神であるワタツミ（綿津見神）もそうです。 意味あいは少し違いますが、アマテラス・ツクヨミ・スサノオの三貴子も三柱からなっています。神を三柱で１組とするのは、神道の特徴の１つといえるかもしれ