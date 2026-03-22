ＰＥＲ自分が投資する株価が利益水準に対して割高なのか、割安なのか？株を判断するために用いられる指標 「PER」とは？ 次は「PER」という指標を紹介します。 PERは（Price Earnings Ratio）の略。日本語では「株価収益率」です。株価を1株当たりの純利益（EPS）で割って求めます。株価が利益水準に対して割高なのか、割安なのかを判断するために用いられる指標です。単位は「倍」で表します。 PERは倍率が低いほど株価が割安