秋田県の農村、羽後町にある企業が立ち上げたロリータ服のブランド「アトリエ小町」が大きな話題を呼んでいる。ロリータ界のカリスマとして有名な青木美沙子氏をモデルに起用し、服をふるさと納税の返礼品にしたところ、注文が殺到。その後、ネットで販売を告知すると、瞬く間に受注生産分が完売になるほどの人気を誇っている。ブランドを創始したのは、羽後町に本社と工場を置く縫製工場「JCF」の2代目社長、阿部友磨氏。同社