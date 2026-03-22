アメリカのトランプ大統領が延期を要請した中国の習近平国家主席との米中首脳会談について、イランでの軍事作戦が収束するまで新たな日程が設定されない、と報道されました。アメリカのニュースサイト「ポリティコ」は21日、トランプ政権が他国の当局者らに対し、米中首脳会談の日程はイランでの軍事作戦が収束するまで再設定しない、と伝えていると報道しました。ワシントンの外交関係者らの話として伝えたもので、「戦闘の活発な