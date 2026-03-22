ウニオン・ベルリン戦で競り合うバイエルン・ミュンヘンの伊藤＝ミュンヘン（共同）【ウォルフスブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで21日、ブレーメンの菅原由勢は敵地のウォルフスブルク戦にフル出場し、試合は1―0で勝った。ウォルフスブルクの塩貝健人は後半29分から出場。バイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝は4―0で勝ったホームのウニオン・ベルリン戦で後半26分からプレー。ボルシアMGの町野修斗は3―3で