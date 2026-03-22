2024-25シーズン王者のオクラホマシティ・サンダーは、ホワイトハウス訪問を行わないことが明らかになった。3月21日（現地時間20日、日付は以下同）、現地メディア『The Athletic』が報じている。 チームとホワイトハウスは2025年王者を祝う式典について協議していたが、「タイミングの都合」により実現しなかった模様。サンダーは『The Athletic』の記事の中で、以下の声明を発表している。 「