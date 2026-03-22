■150年にわたる「若者の名付け」の系譜 「いまどきの若者は○○だ」といった若者論や世代論は、一人ひとり違うのに一括りにするなと批判されがちだが、昔からずっと語られてきた。パンス著『「いまどきの若者」の150年史』（ちくまプリマ―新書）は書名通り、若者論がどのように書かれてきたのか、歴史をたどった本だ。著者は、その意義を語る。「世代」や「若者」といったん大まかに括ってみたうえで、同時代の社会と照