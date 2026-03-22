のどぼとけのすぐ下にある甲状腺は、10～20g程度の小さな臓器です。この部分ががんに罹患すると、甲状腺がんと診断されます。 一般的に30～40代に多くみられるといわれていますが、種類によっては高齢者にも発症することがあり、油断は禁物です。 なお、その種類は1つだけではありません。また種類によって予後・生存率などが異なります。 本記事では甲状腺がんの初期症状を中心に解説するので、参考にしてください