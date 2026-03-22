坐骨神経痛は突然重症化するのではなく、多くの場合は初期のサインがあります。腰部の漠然とした違和感や、長時間座った後に立ち上がると臀部や太ももの裏側に軽い痺れが生じるといった症状は、坐骨神経痛の最初のサインとして現れることがあります。また、姿勢によって症状が変化することも初期の特徴的なサインです。これらのサインを見逃さず早期に対処することが、症状の進行を防ぐ鍵となります。 監修医師：廣田 智也（フ