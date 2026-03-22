低血圧によって現れる症状は多岐にわたり、日常生活に大きな影響を与えることがあります。めまいや立ちくらみといった身体的な症状だけでなく、集中力の低下や気分の落ち込みなど、精神面や認知機能にも影響を及ぼすことが知られています。これらの症状は個人差が大きく、午前中に強く現れやすいという特徴があります。ここでは、具体的な症状とその現れ方について見ていきましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中