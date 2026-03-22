親が認知症といわれたとき、家族は驚きや戸惑い、焦りを抱きやすいです。物忘れだけでなく、段取りがうまくいかない、同じ話を繰り返す、外出先で迷うなど日常生活の変化が少しずつ重なっていきます。関わり方を工夫しても伝わりにくい場面が増え、親子や家族の関係がぎくしゃくすることもあります。一方で、早い段階から相談先を確保し、変化を記録し、安全面の備えを進めると、負担を減らしながら暮らしを整えやすいです。介護保