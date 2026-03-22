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ワシントン・ウィザーズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年3月22日（日）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 111 - 132 オクラホマシティ・サンダー NBAのワシントン・ウィザーズ対オクラホマシティ・サンダーがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターは両チー