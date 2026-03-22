チョコレートがきっかけで、中国から香港に密航してきた少年。彼はやがて香港で新聞王となり、民主運動の象徴となり、そして「極悪人」として禁錮20年の判決を受けた。アップル・デイリー創業者・黎智英（ジミー・ライ）に下った判決は、「普通の香港人」が享受していた自由の終わりを告げるものでもあった。（フリーランスライターふるまいよしこ）日刊紙創業者に禁錮20年――「やはり」という結末2月9日、香港の裁判所は日刊