フリーアナウンサーの中川安奈（32）が21日、自身のインスタグラムを更新。同じ年の人気タレントとのツーショットを披露した。「フジテレビ『突然ですが占ってもいいですか？』大好きな番組に出演させていただきます」と22日に番組に出演することを告知した。「しかも同い年の岡田紗佳さんと」とつづり、モデルでプロ雀士の岡田紗佳とのツーショットを公開。「岡田さんはフリーになってすぐから何度も番組で共演させていた