◇プロ野球オープン戦巨人3ー0楽天（21日、東京ドーム）9回、巨人のマウンドに上がったのは育成のルシアーノ投手。打者3人をすべてまっすぐでフライに打ちとり、オープン戦2セーブ目をあげました。ここまでオープン戦7試合、すべて無失点。この好調の要因について聞かれると、「3年前に日本に来たときからしっかり日本の野球を見てきて、勉強していて、どういうふうに調整したら良いか、考えた結果。この3年間の積み重ねがあって