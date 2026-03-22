「早く（開幕を）迎えたいですね」。ロッテ・鈴木昭汰は。シーズン開幕を心待ちにしている。鈴木は24年、松井裕樹（パドレス）と自主トレを行い、“体の使い方”、“野球に対する考え方”、“栄養面”など野球に関わる全てのことを教わり、開幕から27試合連続自責点0に抑えるなど、51試合に登板して、2勝2敗27ホールド5セーブ、防御率0.73の成績を残した。シーズン終了後には『ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12』の日本代