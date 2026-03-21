Image: エレコム 2024年3月25日の記事を編集して再掲載しています。レンガじゃねえか。ってくらいデカいゲーミングノートPCでは使えないモノだけど。USB Type-Cって、コネクタ一緒でも仕様が多すぎてよくわかんない！という方は、USBトリガーケーブルという沼には近づいてはなりません。なんてったって、USB PDの仕様を超活用した特殊USBケーブルなのですから。カンタンにいえば、 「ここで