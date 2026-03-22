カジュアルな印象のチノパンも、デザインや着こなし方次第で大人っぽく取り入れることもできます。今回注目する【GU（ジーユー）】のチノパンはバレルシルエットで、いつもとは違った雰囲気を楽しめそう。今回は、大人世代が真似したくなりそうなコーデをご紹介します。 きれいめに決まるダブルタックチノ 【GU】「チノタックバレルパンツQ」\2,990（税込） ほんのり丸みのあるバレルシルエットが特徴