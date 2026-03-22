夫婦で家事や育児をしていても「母親はこうすべき！」という価値観を持っている人も少なくありません。筆者の知人Aさんは、娘を預けて飲み会に行こうとしたところ「母親のくせに飲み会なんて非常識！」と夫にとがめられてしまいましたが、そんなAさんを助けてくれたのは義母でした。 「母親のくせに」という夫を一喝してくれた義母 Aさんは5歳の娘を育てる母親です。娘は幼い頃は体が少し弱く、手がかかる時期もありましたが今で