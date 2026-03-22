【マクドナルド】の春の風物詩が、今年もついにやってきた！ おなじみの甘辛いてりやきソースとたまごを組み合わせた、春の定番メニューが3月4日から販売中です。長年愛され続ける「期間限定バーガー」の登場に、春の到来を実感した人も多いはず。そこで今回は、まもなく終売の限定バーガーを紹介します。 ボリューミーでもさっぱり食べられる 今年の「てりたま」シリ