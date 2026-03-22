◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２１日、ノルウェー・ビケルスン）フライングヒルによる男子個人第２７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２４０メートル）が行われ、「公務員ジャンパー」内藤智文（山形市役所）が合計４４６・８点で２位に入り、初優勝した個人第２６戦に続き、２戦連続で表彰台に立った。１回目に２４０メートルの大ジャンプを披露して４位につけると、２回目も２３０メートルの好飛躍をそろえて表彰台を引き寄せ