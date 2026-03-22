茂木敏充外相が２２日、フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）に生出演し、イランで拘束されている邦人一人が解放されたことを明かした。同局の松山俊行キャスターに「イランで拘束されている日本人、それについての最新情報は？」と問われた茂木氏は「２名いらっしゃるんですけど、１名についてはですね、私もアラグチ大臣に強く申し入れまして、１８日も拘束を解かれました。釈放されましてです